Chinese stekkerauto Zeekr met Europese hoofdkantoor en winkel in Amsterdam

Het monumentale pand dat al jaren leeg staat, is eigendom van IEF Capital. De eigenaar heeft het gebouw enkele jaren terug in samenwerking met architectenbureau Office Winhov herontwikkeld. In dit pand worden de twee elektrische auto’s Zeekr 001 en Zeekr X gepresenteerd, die later dit jaar op de Nederlandse markt verschijnen. Verder moet de winkel in het flagrante gebouw als platform dienen voor samenwerkingen met start-ups, innovatiehubs, universiteiten en de gemeente om duurzame mobiliteit verder te ontwikkelen.

Voormalig V&D-pand aan het Amsterdamse Rokin. Ⓒ ANP/HH

Het Europese hoofdkantoor van Zeekr moet elders in Amsterdam komen. Geely is daarvoor nog op zoek naar een geschikte locatie.

Duurzame mobiliteit

„De keuze voor Amsterdam als centrale punt van onze Europese expansie is logisch”, aldus Spiros Fotinos, ceo van Zeekr Europa. „Overal waar je kijkt zie je al elektrische voertuigen en Amsterdam is een broedplaats voor innovatie. Deze stad staat open voor onze missie om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen

Zeekr X Ⓒ Eigen foto

De komst van Zeekr naar Europa is een mijlpaal in de groeistrategie van het bedrijf. Nederland is een van de eerste twee Europese landen waar de twee modellen vanaf 28 juni in de voorbestelling verkrijgbaar zijn. De auto’s zijn ontworpen het R&D-centrum van Zeekr in het Zweedse Gotenburg.

Moederbedrijf Geely timmert laatste jaren behoorlijk aan de weg in Europa. De Chinezen zijn naast eigenaar van Volvo en Polestar, ook eigenaar van het elektrische automerk Lynk & Co.