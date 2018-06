'Rustige opening Wall Street verwacht'

New York - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting zonder grote uitslagen. De angst voor oplaaiende handelsspanningen hangt boven de markten na berichten dat president Donald Trump zijn aangekondigde importtarieven op staal en aluminium voor de Europese Unie doorzet. Beleggers verwerken verder een reeks macro-economische cijfers en resultaten van enkele winkelketens.