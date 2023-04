Culinaire rebellenclub viert feest in leeggetrokken kantoor

Tevreden keek de culinaire scherprechter naar de 400 dinergasten in de evenementenlocatie B.Amsterdam. In dit voormalige en leeggetrokken IBM-kantoor constateerde hij: ,,Deze omgeving past bij ons.”

Raymond Strikker (l.), Marielle de Vuijst, die als Utrechtse kabinetschef de burgemeester verving, en Luc Hoornaert. Ⓒ Foto De Telegraaf

De club kwam bijeen vanwege de presentatie van hun nieuwe klassement voor de goede keuken, een maand geleden. Het was informeler dan het jaarlijkse gala van Michelin dat komende 24 april weer plaatsvindt in het deftige Hotel Okura in Amsterdam, op de lanceringsdag van de nieuwe sterrenlijst.

Hoornaert wist te vertellen dat Michelin niet slechts vijf inspecteurs in dienst heeft voor Nederland: ,,Zelfs voor de hele Benelux! Gault&Millau heeft er dertig in Nederland, maar op andere basis.” Het zijn liefhebbers die uit eten met een onkostenvergoeding van de organisatie.

De Michelingids is als boekje opgeheven en alleen op internet te vinden. Gault&Millau heeft wel degelijk een boekje, maar dan alleen over de topzaken.

Paul Fagel, die een prijs voor zijn hele loopbaan kreeg van Gault Millau, met echtgenote Shirley die een halskettinkje had geleend van haar zus. Ⓒ Foto Ivo Geskus

Onlangs was de toegankelijke hoofdinspecteur met Godfried van der Lugt, directeur voor ons land van Gault&Millau, in restaurant Maeve in Utrecht. ,,Daar troffen we Werner Loens aan een andere tafel!”, zei Van der Lugt. Loens hoofdinspecteur in ons land van Michelin, dat meestal graag een rookwolk van mysterie om zich heen verspreidt. ,,Wij waren aan het werk en hij ook”, zei Van der Lugt. ,,Na afloop kwam hij nog een glas drinken aan onze tafel.” Afgezien dat het iets zegt over Maeve, dat nu nog geen ster heeft, zegt het iets over beide horeca-ranglijsten die elkaar grotendeels overlappen.

Ludo de Jong (l.) directeur van onder meer van het Barbizon-hotel in Amsterdam, met Bjorn van Aalst, maître van het inpandige restaurant Vermeer. Ⓒ Foto De Telegraaf

Chiel Seuren (l.), die als sommelier onlangs zijn eigen zaak Benjamin begon in Den Bosch, met Jeroen Broos van Residence Wijnen. Ⓒ Foto De Telegraaf

De presentatie van de nieuwe Gault&Millau-classificatie was vorige maand in Utrecht. ,,We kozen voor deze stad na contact met burgemeester Sharon Dijksma”, vervolgde Van der Lugt. ,,Haar leerde ik kennen via Raymond Strikker”, zei hij over de ondernemer van hotel-restaurant De Bloemenbeek (*) in De Lutte. ,,Hij kent haar uit de tijd dat ze in Enschede woonde.” Van der Lugt besprak met haar dat de stad Utrecht niet één Michelinster heeft. ,,’Daar moeten we wat aan doen!’, vond ze. Nu hebben we een overeenkomst voor drie jaar voor onze jaarlijkse presentatie in theater TivoliVredenburg, op uitnodiging van de gemeente.” Het gaat om zo’n €15.000. ,,Terwijl Michelin tonnen van een gemeente vraagt ,,Anders komen ze niet”, weet Van der Lugt. ,,Het gaat wel om gemeenschapsgeld!”

Topgastvrouw

Als Gastvrouw van het Jaar 2023 benoemde Gault&Millau overigens niet Sharon Dijksma, maar Caroline Berends-Proot, van De Nederlanden (*) in Vreeland. ,,Ik wist niet wat me overkwam!”, zei ze. ,,Bloemen van onze gasten, appjes, kaarten, cadeautjes, ongelofelijk.” Een terechte winnares, dus. Anders was ze niet zo geliefd geweest bij haar gasten!