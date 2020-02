Rekenrente en corona: wat verandert er voor uw pensioen?

Een hoop tumult rondom de pensioenen deze week. Minister Koolmees van Sociale Zaken sleutelt aan het getriomfeerde pensioenakkoord en is bereid om de rekenrente af te schaffen in ruil voor pensioenzekerheid. Een uitruil met voor- en nadelen. In de podcast Kwestie van Centen met presentator Herman Stam vertelt Martin Visser hoe zijn verhaal tot stand kwam, wie van dit nieuwe pensioenstelstel profiteert en wat dit betekent voor uw pensioen.

Luister de wekelijkse podcast van De Financiële Telegraaf hier, via je eigen podcast app, of hieronder.