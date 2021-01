Analyse: polonaise op de beurs

Financieel

Wall Street verliest terrein op wisselende kwartaalresultaten

Beurzen in New York bleven vrijwel vlak bij het slot. De Dow Jones-index daalde als meest beeldbepalende index een fractie. General Electric won terrein op beter dan verwachte kwartaalresultaten. GameStop ging in een wilde rit 92% omhoog. Beleggers kijken vooral uit naar de belangrijke Federal Reser...