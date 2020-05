Column: Is er inflatie in eurozone op komst?

Ⓒ ANP XTRA

Het is een vraag die mijn collega’s en mijzelf vaak gesteld wordt. Gaat de inflatie nou eindelijk een keer oplopen? Jarenlang is het antwoord vrij simpel geweest. „Nee, want het ruime monetaire beleid van de ECB is weinig effectief zolang de eurozone-lidstaten op fiscaal gebied zeer conservatief blijven.”