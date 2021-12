Duizenden klanten omgevallen energieleverancier Fenor gaan naar Budget Energie

Door Redactie DFT

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Budget Energie neemt de 35.000 klanten van de in problemen geraakte energieleverancier Fenor over. Budget Energie, dat claimt in omvang de vierde energieleverancier van Nederland te zijn, neemt zowel particulieren als bedrijven over van Fenor, dat met door de hoge prijzen voor gas en elektriciteit in de financiële problemen kwam.