ArcelorMittal beperkt geraakt door importheffingen

De landen die onder het NAFTA-verdrag vallen, behalve de VS ook Canada en Mexico, zijn goed voor ruim een kwart van de omzet van ArcelorMittal. De export vanuit de Europese Unie naar de VS is echter zeer beperkt, benadrukt analist Stijn Demeester van ING.

„De directe gevolgen van de importheffingen zijn dus klein. ArcelorMittal verkoopt in de VS hoofdzakelijk lokaal geproduceerd staal en halffabricaten die afkomstig zijn uit zijn fabrieken in Brazilië en Mexico. Dat laatstgenoemd land zijn uitzonderingspositie eveneens verliest, raakt ArcelorMittal sterker.”

Oplopende prijzen

De schade voor Nederlandse staalmakers zou volgens het CBS zo’n €430 miljoen bedragen.

Tegenover de beperkte directe gevolgen van de heffingen op staal uit de EU staat dat de verkoopprijzen de afgelopen weken stevig zijn opgelopen, geholpen door gunstige berichten over onder meer de Amerikaanse en Chinese economie.

Mede hierdoor blijft Demeester positief over ArcelorMittal. Ook bij andere analisten domineren de koopadviezen. Op de beurs werd ArcelorMittal (+0,3%) niet geraakt. Roestvrijstaalmaker Aperam sloot vlak.

Het Amerikaanse staalbedrijf US Steel won eerst fors, en hield bij het slot 1,7% over. De brede Amerikaanse staalindex stond toen 0,8% in het rood