Beursblog: onrust Oekraïne trekt AEX verder omlaag; hoofdrol Fugro

Door Mark Garrelts

De AEX-index heeft in 2022 tot op heden 6,5% verloren. Ⓒ Foto ANP / HH AEX 744.89 -0.84 %

De AEX laat vrijdag een bedrukt beeld zien in reactie op de aanhoudende onzekerheid over het conflict rond Oekraïne. Vooral Just Eat Takeway zit in de hoek waar de klappen vallen. Besi valt goed in de smaak. In de Midkap speelt Fugro de hoofdrol.