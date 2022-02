Beursblog: Wall Street ook verder onder druk om conflict Oekraïne; Intel onderuit

De AEX laat een bedrukt beeld zien in reactie op de aanhoudende onzekerheid over het conflict rond Oekraïne. Vooral Just Eat Takeway zit in de hoek waar de klappen vallen. Besi valt goed in de smaak. In de Midkap speelt Fugro de hoofdrol.

