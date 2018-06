EU komt met tegenmaatregelen tegen VS

De VS laat ons geen keus om naar de Wereldhandelsorganisatie te stappen en extra heffingen in te voeren op geïmporteerde producten uit de VS, aldus Juncker. ,,We zullen de belangen van de EU verdedigen. Dit is een slechte dag voor de wereldhandel.’’

Brussel had eerder aangekondigd Amerikaanse producten als jeans, Harley Davidson-motoren en pindakaas extra te zullen belasten.