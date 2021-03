Ook Belgen zitten op berg aan spaargeld van bijna €300 miljard

In januari kwam er gezamenlijk nog eens voor €1,2 miljard bij aan spaargeld, zo blijkt cijfers van de Belgische Nationale Bank.

De aanhoudende spaardrift is opmerkelijk doordat sparen bij Belgische banken bijna niets meer oplevert. De gemiddelde rente op een spaarrekening is gedaald naar een wettelijk minimium van 0,1%.

Grote hoogte

Ook in ons land is het spaargeld naar ongekende hoogte gestegen. Eind vorig jaar kwam uit cijfers van De Nederlandsche Bank naar buiten dat de berg aan spaargeld is opgelopen naar €487 miljard.

Bij de grote animo om de sparen speelt de coronacrisis een grote rol. De streep door vakanties en andere uitjes als gevolg van de lockdowns geeft de aanzet om het bedrag op de spaarrekening steeds verder te laten groeien.

Toch is de animo om te gaan beleggen de laatste jaren in Nederland ook flink toegenomen. Het aantal huishoudens dat rechtsstreeks of via fondsen deelneemt, zit door de lage spaarrente steeds meer in de lift.