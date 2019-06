Marel scherpt bandbreedte prijs aandelen aan

De aandelen worden aangeboden voor een prijs tussen de 3,65 euro en 3,75 euro. De onderkant van de bandbreedte is iets meer verhoogd dan de bovenkant, waarmee gemiddeld op een iets hogere prijs wordt gerekend. Eerder werd een prijs van 3,40 euro en 3,90 euro verwacht.

Een dag eerder liet Marel al weten dat het orderboek voor zijn beursgang volledig gevuld is. Ook de overtoewijzingsoptie is volledig benut. Marel biedt maximaal 100 miljoen aandelen aan, wat neerkomt op 15 procent van het aandelenkapitaal. Het bedrijf is al genoteerd aan de beurs in Reykjavik.