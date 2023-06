Forse groei koop namaakproducten in Europa: jongeren meest actief

Meer dan één op de acht Europeanen gaf toe in de afgelopen twaalf maanden willens en wetens namaakproducten zoals kleding, schoenen, smartwatches of parfums te hebben gekocht. Dat meldt het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) op basis van een onderzoek onder bijna 26.000 EU-burgers.

Het aantal EU-burgers dat nepmerkartikelen koopt bedraagt 13 procent. Bij de vorige EUIPO-enquête in 2020 was dat nog 5 procent. Onder de leeftijdsgroep van 15- tot 24-jarigen is dat aandeel zelfs meer dan een kwart en bij 25- tot 34-jarigen meer dan een vijfde. De studie maakt duidelijk dat er meer moet worden gedaan tegen de verkoop van namaakproducten, aldus EUIPO-directeur Christian Archambeau. Prijs werd genoemd als de belangrijkste reden voor het kopen van nepmerkartikelen. Ouderen zijn minder geneigd namaakproducten te kopen.

Nederland

In Bulgarije, Spanje, Ierland, Luxemburg en Roemenië kopen consumenten meer nepartikelen dan het EU-gemiddelde. Finland bevindt zich onderaan de ranglijst met 8 procent. In Nederland, waar ruim duizend consumenten werden ondervraagd, ligt het percentage iets boven het EU-gemiddelde van 13 procent. In Duitsland, de grootste Europese economie, koopt één op tien consumenten bewust namaakproducten.

Productpiraterij is een miljardenbusiness waar criminelen veel geld mee verdienen. De overgrote meerderheid van de EU-burgers is zich hiervan bewust. Ongeveer 80 procent is het ermee eens dat namaakgoederen criminele organisaties ondersteunen en bedrijven en banen in gevaar brengen. Twee derde zei te weten dat namaakproducten een bedreiging vormen voor de gezondheid en veiligheid van de consument en voor het milieu.

Met betrekking tot onlinediensten, zei 80 procent van de ondervraagde Europeanen dat ze tegen het gebruik van illegale content waren. Ze geven er de voorkeur aan legale bronnen te gebruiken om toegang te krijgen tot onlinediensten zoals video, muziek en games wanneer er een betaalbare optie is. Een grote meerderheid van 65 procent zei echter dat het acceptabel was om content illegaal te downloaden als deze niet beschikbaar was via legale bronnen. Van de ondervraagden verklaarde 14 procent dat in de afgelopen twaalf maanden te hebben gedaan.