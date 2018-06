Rabo: kroonleden SER wijzen pensioendeal af

1 / 2 1 / 2 Barbara Baarsma tijdens e presentatie van de Herziene Corporate Governance Code. Ⓒ ANP

Economen van de Rabobank kunnen zich niet voorstellen dat de onafhankelijke kroonleden in de SER het pensioenakkoord van vakbonden en werkgevers zullen overnemen. Dat is saillant, want kroonlid Barbara Baarsma is directeur van de Rabo-economieafdeling.