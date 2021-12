Kapitaalinjectie voor dataverzamelaar digitale economie

Het in 2013 in Amsterdam opgerichte bedrijf brengt het Europese start-up-ecosysteem in kaart voor zowel overheden als grote bedrijven. Begin 2020, vlak voor corona zijn intrede deed, haalde het onderzoeksbureau al €2,8 miljoen op. Met het nieuwe kapitaal wil Dealroom zijn wereldwijde uitrol versnellen.

Dealroom-oprichter Yoram Wijngaarde ziet zijn bedrijf als een soort KVK voor de digitale economie. „We geven grote steden, zoals Amsterdam en Parijs, inzicht in hoe hun start-up ecosysteem het doet ten opzichte van andere start-up ecosystemen, bijvoorbeeld Silicon Valley. Maar ook grote bedrijven zijn klant. Zij willen weten hoe de markt verandert, waar de bedreiging vandaan komt. Daarvoor hebben ze goed zicht nodig op de ontwikkeling van het start-up ecosysteem.”

In Europa is Dealroom de grootste speler. De grootste concurrenten van het bedrijf zijn de databases van de Amerikaanse spelers Pitchbook en CB Insight. Volgens Wijngaarde onderscheidt de database van Dealroom zich vanwege de grote hoeveelheid data over het startup-systeem voor overheden. Hiermee verwacht het zijn achterstand in de VS ten opzichte van zijn concurrenten in te kunnen lopen. „We werken nu al samen met vijf Amerikaanse steden.”

Op dit moment werken er circa 75 mensen bij Dealroom. Wijngaarde gaat er vanuit dat dit aantal binnen een jaar verdubbeld is. „We voorzien een stevige groei. Investeren in start-ups wordt steeds meer datagedreven en wij zijn daar de drijvende factor in.”