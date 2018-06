’Accountant Deloitte faalde bij aankoop HP’

Hewlett-Packard (HP) moest na de aankoop in 2011 binnen een jaar voor $8,8 miljard afschrijven op Autonomy.

De Britse toezichthouder meldt in een voorgelegde procedure door HP dat Deloitte „aanzienlijk” onder de normen voor gedegen boekenonderzoek is gezakt.

Accountants Richard Knights en Nigel Mercer van Deloitte werden daarbij specifiek genoemd, wat volgens Britse persbureaus vrij uitzonderlijk is.

Ze hadden de aankopen en onderdelen van de softwaremaker veel scherper moeten doorzoeken. Dan was gebleken dat HP een veel minder interessante aankoop in software had gedaan.

De voormalige Autonomy-cfo is eerder aangeklaagd wegens fraude.