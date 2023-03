Premium Het beste van De Telegraaf

Column: is het erg dat de centrale bank geld verliest?

Door roelof salomons

De ECB dreigt dit jaar verlies te lijden. Ⓒ ANP/HH

Voor het eerst in vijftien jaar heeft de Europese Centrale Bank geen winst gemaakt. Het was een heel klein bericht in de krant. Nu zijn centrale banken niet op aarde om winst te maken, maar om de prijsstabiliteit te bewaken. Maar toch. Wie draait er op voor dat verlies en – belangrijker nog – was het eenmalig?