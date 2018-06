’Handel met voorkennis Goldman Sachs’

Dat meldt Reuters donderdagavond verwijzend naar documenten van de aanklacht die bij een federale rechter in New York zijn aangetroffen. De beursautoriteit Securities and Exchange Commission (SEC) zou de zaak ook willen doorzetten.

Goldman Sachs ontkende de aantijging in een reactie. Jung zou gegevens van klanten van de bank hebben misbruikt voor illegale handel met een medeplichtige in Zuid-Korea. Hij verdiende daarmee $140.000, zo luidt de aanklacht volgens Reuters.

Jung gebruikte voor de transactie een alias-rekening en heeft daarmee bewust zijn persoonlijke betrokkenheid proberen te verbloemen, stellen de aanklagers.

Woojae ’Steve’ Jung werkte in het kantoor van Goldman Sachs in San Francisco. Hij is beschuldigd van fraude en handel met voorkennis is zes zaken, die zich tussen 2015 en 2017 hebben afgespeeld.