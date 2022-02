Premium Het beste van De Telegraaf

Werkgevers steunen sancties: ’Ongeloofwaardig als je geen pijn wil lijden’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Protest tegen de Russische oorlog in Oekraïne. Ⓒ Reuters

Amsterdam - Ondernemers zitten vol vragen over de consequenties van de sancties tegen Rusland. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is in ’intensief contact’ met het kabinet, zegt voorzitter Ingrid Thijssen. De gevolgen zijn groot, maar: „Het bedrijfsleven steunt de maatregelen tegen Rusland.”