TikTok overweegt afsplitsing van ByteDance

-

TikTok ondergaat een nationale veiligheidsbeoordeling door het Comité voor Buitenlandse Investeringen (Cfius) in de Verenigde Staten. Dat comité bekijkt een aantal maatregelen die TikTok wil nemen om de zorgen binnen de VS over de nationale veiligheid weg te nemen. Dat plan, genaamd Project Texas, omvat onder meer het inschakelen van het Amerikaanse techbedrijf Oracle om Amerikaanse gebruikersgegevens te beheren en het aanstellen van een door de VS goedgekeurde raad van toezicht.

Mocht Cfius niet akkoord gaan met Project Texas, dan zou TikTok afsplitsing van ByteDance overwegen. Een dergelijke stap kan resulteren in een verkoop of beursintroductie. De Chinese regering zou moeten instemmen met een dergelijke transactie, aldus Bloomberg.

TikTok-topman Shou Chew is gevraagd om volgende week voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden te getuigen over onder meer het privacybeleid ten aanzien van gebruikersdata van de app. Ook de relatie van het bedrijf met de Chinese Communistische Partij komt dan aan de orde.

Persbureau Bloomberg meldde daarnaast dat het in Abu Dhabi gevestigde bedrijf voor kunstmatige intelligentie G42 een belang heeft verworven van meer dan 100 miljoen dollar (zo'n 93 miljoen euro) in ByteDance. De niet-beursgenoteerde Chinese eigenaar van TikTok wordt daarmee gewaardeerd op 220 miljard dollar.

G42 wordt gecontroleerd door sjeik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, die ook de nationale veiligheidsadviseur is van de Verenigde Arabische Emiraten. G42 kocht het belang in de afgelopen maanden van bestaande investeerders via het investeringsfonds 42XFund.

De waardering van 220 miljard dollar van ByteDance is aanzienlijk lager dan de waardering van 300 miljard dollar die vorig jaar nog aan het bedrijf werd gegeven. In 2021 werd het bedrijf zelfs nog gewaardeerd op een bedrag van tussen de 300 miljard en 400 miljard dollar.