Bezorgdienst AH beperkt: deel Brabant zonder boodschappen

Albert Heijn laat weten dat de bezorging in het grootste deel van Nederland maandagochtend is opgestart. „Maar in een deel van Noord-Brabant is de situatie zo slecht dat de bezorgers de weg niet op kunnen. Verder is een deel van de boodschappen op tijd en loot een ander deel vertraging op”, zegt een woordvoerder.

Albert Heijn besloot zondag de bezorging op te schorten vanwege de slechte weersomstandigheden. Het bedrijf bekijkt de situatie per dag. „En daarom kunnen we nog geen uitspraken doen over de rest van de week”, aldus de woordvoerder.

"Mensen reageren sportief en begrijpend op vertraging"

Ook Jumbo is inmiddels begonnen met het bezorgen van de online bestelde boodschappen. „Maar we hebben te maken met vertragingen. In Noord- en Midden-Nederland is de situatie lokaal soms zeer uitdagend. We doen er alles aan om de boodschappen bij de klanten te krijgen, maar de veiligheid van onze collega’s staat voorop.”

De wagens van online supermarkt Picnic bezorgen naar verwachting de hele week, zegt ceo Michiel Muller. „Er zijn leveranciers die later zijn en mensen die moeilijker naar het werk kunnen komen. Maar we doen ons best. Het kan daarom incidenteel voorkomen dat klanten hun boodschappen vertraagd geleverd krijgen. Mensen reageren daar sportief en begrijpend op.”

Volgens Muller verschilt de situatie lokaal en zelfs soms per wijk. ,,Hier en daar is het behoorlijk glad of maken bergen sneeuw het lastig voor onze bezorgers. Omdat veiligheid voorop staat, annuleren we ritten als het gevaarlijk is. Per situatie bekijken we of dat haalbaar is om te gaan rijden.”