Miljarden uit Noors staatsfonds naar hernieuwbare energie

Het was voor het eerst dat bij het Noorse staatsfonds de deur open wordt gezet om fors te gaan investeren in niet-beursgenoteerde infrastructurele projecten. Daar was nog wel toestemming nodig van de Noorse politek. Voorheen kon het fonds alleen investeren in beursgenoteerde bedrijven, obligaties en niet-beursgenoteerd vastgoed

De aftredend topman van het Noorse staatsfonds, Ynge Slyngstad, benadrukte dat voor de investeringen in allternatieve energie vooral wordt gekeken naar Noord-Amerika en Europa.

Het Noorse staatsfonds heeft vorig jaar uitstekend gepresteerd met een jaarrendement van 19%. Vooral het belang in aandelen die goed zijn tweederde van de portefeuille droegen daar flink aan bij.

Dit jaar staat bij het Noorse fonds ook de benoeming van de nieuwe topman hoog op de agenda. Zes kandidaten zijn nog in de race om het roer over te gaan nemen van Slyngstad.

De huidige topman zal later dit jaar vanuit Londen een team gaan aansturen die vooral gaat kijken naar investeringen in alternatieve energie. Het team zal in de komende tijd flink worden versterkt.

Ook andere partijen in de energiemarkt hebben plannen om hernieuwbare energie te gaan omarmen. Zo gaven Shell en Eneco onlangs al aan onderzoek te doen naar de bouw van een energiepark langs de A59 in de Oranjepolder.