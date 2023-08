Nieuwe signalen koppelverkoop woningen: ’Schandelijk, makelaars royeren’

Amsterdam - Huizenzoekers die een woning willen kopen, worden door sommige makelaars ertoe aangezet om meteen hun eigen woning via hen te verkopen. Kopers stemmen er soms in toe omdat ze denken anders geen kans te maken. Maar deze zogeheten ’koppelverkoop’ is niet toegestaan.

In oververhitte markt komen excessen eerder naar boven, aldus de makelaarsvereniging NVM. Ⓒ ANP/HH