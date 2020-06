Overwaarde huis meenemen bij eigen bijdrage verpleeghuiszorg

In het huidige systeem telt het eigen huis pas na twee tot vier jaar mee. "De opbrengst daarvan kan worden gebruikt om de feitelijke druk op inkomen en financieel vermogen te verlagen. Daardoor worden de eigen bijdragen gelijkmatiger verdeeld over het pensioeninkomen, het financieel vermogen en de overwaarde van het huis. De eigen bijdrage die vanwege het eigen huis moet worden betaald, hoeft bovendien pas achteraf, na verkoop of na het overlijden, te worden verrekend", aldus het CPB.

Het financieel risico van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg is nu aanzienlijk. Een deel van de ouderen heeft namelijk langdurig verpleeghuiszorg nodig, waardoor de eigen bijdragen zich jaar na jaar opstapelen, aldus het CPB.

Hoewel driekwart van de ouderen geen of maximaal een jaar verpleeghuiszorg nodig heeft, heeft een klein deel van de ouderen vele jaren verpleeghuiszorg nodig. 10 procent van de ouderen verblijft langer dan vier jaar in het verpleeghuis, 5 procent langer dan zes jaar en 1 procent langer dan tien jaar.