Wereld Economisch Forum mogelijk weg uit Davos

De jaarlijkse topbijeenkomst van zakenlui en wereldleiders zal begin 2020 voor de 50e keer plaatsvinden. Maar het skioord zou zelfs voor het WEF te duur kunnen worden. "Het opvoeren van de prijzen is een last", waarschuwt Schwab. Hij wil graag verder met Davos, maar daarvoor zijn 2800 hotelkamers nodig voor een acceptabele prijs, en voldoende accommodaties voor het personeel.

"Als aan die voorwaarden niet langer voldaan wordt, zouden we met pijn in het hart naar een andere locatie moeten zoeken", aldus Schwab. Tijdens het WEF eind januari kan de prijs van een hotelkamer of een appartement oplopen tot duizenden euro's per nacht.

Uitgebuit

De deelnemers betalen met een glimlach voor een goede service, zegt Schwab nog, maar er zijn al gevallen geweest waarbij de prijs kunstmatig hoog was. De deelnemers "reageren zeer geraakt wanneer ze zich uitgebuit voelen".

Sinds 1971 bespreken CEO's van multinationals en wereldpolitici de grote uitdagingen van de tijd in de Zwitserse Alpen. Slechts eenmaal vond de top niet in Davos plaats: in 2002 trok Schwab naar New York, als teken van solidariteit na de aanslagen van elf september.