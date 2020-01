’Exportblokkade naar China heeft nul effect op ASML’

De chipmachinefabrikant heeft zijn resultaten afgelopen jaar stevig opgekrikt en voorziet dat 2020 „wederom een jaar van groei” zal zijn.

Volgens het Nederlandse technologieconcern is er onder meer veel vraag naar de hypermoderne EUV-apparaten. Dat zijn dezelfde machines waar de laatste tijd discussie over is of ASML ze wel aan China mag verkopen.

De opbrengsten dikten afgelopen jaar aan tot 11,8 miljard euro, van 10,9 miljard euro in 2018. Daarbij werd de brutowinstmarge in het slotkwartaal opgevoerd tot 48,1 procent. Onder de streep bleef in 2019 net als een jaar eerder bijna 2,6 miljard euro aan winst over. Het beursgenoteerde bedrijf kondigde woensdag ook aan dat het komende jaren tot 6 miljard euro aan aandelen wil inkopen.

"China is de kolossale olifant"

„ASML presteert met een omzet van €4 miljard en een marge van bruto 48,1% keurig binnen de eerder aangeduide lijntjes en dat geldt ook voor het vooruitzicht voor het komend kwartaal, al zit men op de omzet na bij de meeste cijfers net iets aan de onderkant van de verwachtingen. De eindmarkt voor rekenchips blijft sterk en die voor geheugenchips toont herstel. Niet onverwacht is China de kolossale olifant in het persbericht: geen woord over de machine die ASML niet mag uitvoeren. Misschien komt daar later vandaag nog verandering in. Leuk voor de aandeelhouders: ASML gaat de komende drie jaar voor €6 miljard aan eigen aandelen inkopen.”

ASML was de laatste tijd al veel in het nieuws. De Verenigde Staten willen niet dat de EUV-apparaten van ASML aan China worden geleverd. Maar minister voor Buitenlandse Handel Sigrid Kaag heeft al aangegeven dat het Nederlandse kabinet zijn eigen afweging maakt over de kwestie. De EUV-technologie stelt fabrikanten in staat op nóg kleinere schaal schakelingen te tekenen op schijfjes halfgeleidermateriaal.

De EUV-technologie stelt fabrikanten in staat op nóg kleinere schaal schakelingen te tekenen op schijfjes halfgeleidermateriaal. Zo kunnen snellere microprocessoren en geheugenchips gemaakt worden, maar de vrees bestaat dat die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Critici stellen evenwel dat de Amerikanen ASML gebruiken als pion in hun handelsconflict met China.

ASML investeerde vele jaren fors in de ontwikkeling van EUV. Dat begint eindelijk zijn vruchten af te werpen. Afgelopen jaar werden er 26 van deze peperdure apparaten verkocht, in heel dit jaar denkt ASML er 35 er te kunnen leveren. Volgens het bedrijf zou alleen daarmee al 4,5 miljard euro aan omzet binnengehaald kunnen worden.

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen kijkt al verder vooruit, naar 2021. Dan heeft ASML naar eigen zeggen de capaciteit om 45 tot 50 hypermoderne EUV-machines te leveren. „Reken er maar op dat ze er dan ook ongeveer zoveel zullen leveren”, aldus de marktvorser.

Dat er discussie is ontstaan of ASML zijn EUV-technologie wel aan China mag verkopen, maakt ook volgens Versteeg voor de groeiperspectieven van het bedrijf weinig uit. „Als ASML ze niet aan China verkoopt, verkopen ze EUV wel aan andere landen.” De analist acht de kans overigens nihil dat de Chinezen de EUV-apparaten van ASML zouden willen imiteren. En voor militaire doeleinden heeft China er volgens hem ook niks aan. Het is nu aan de Nederlandse overheid om een besluit te nemen.

Het Nederlandse technologiebedrijf zette in het slotkwartaal van vorig jaar meer om dan verwacht, constateert Versteeg. De marge was in zijn ogen in lijn met de prognose. Wel vindt Versteeg de verwachting voor het eerste kwartaal van dit jaar aan de voorzichtige kant. Ook noemt hij het opvallend dat de kosten voor onderzoek en ontwikkeling stevig oplopen. „Maar bij een bedrijf als ASML moet je eigenlijk niet naar één kwartaal kijken, maar naar het grote plaatje.” Versteeg wijst er verder op dat ASML door zijn dividend en een aangekondigde aandeleninkoop tot 6 miljard euro duidelijk ook denkt aan de aandeelhouders.