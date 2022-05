Gazprom levert geen gas meer via Yamal-pijplijn door Polen

Financieel

Gasunie sleept tweede lng-platform Eemshaven voor vijf jaar binnen

Gasunie heeft een tweede platform voor gasopslag in de Eemshaven gecontracteerd. De drijvende installatie van het Amerikaanse energiebedrijf New Fortress Energy gaat de komende vijf jaar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) omzetten naar gewoon gas. Die toevoer is waarschijnlijk dit najaar gereed.