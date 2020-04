Wereldhave begint gevolgen coronacrisis te voelen

Winkeliers in de drie landen waar Wereldhave actief is vroegen in groten getale om huurverlichting, maar de gevolgen daarvan zullen pas zichtbaar zijn in de lopende periode. In het eerste kwartaal kwam er netto 39,4 miljoen euro aan huur binnen, een daling van 9,5 procent ten opzichte van vorig jaar. De waarde van de bezittingen per aandeel volgens de EPRA-methode kwam uit op 32,83 euro.

De intelligente lockdown in Nederland geeft Wereldhave wel al een idee van de situatie na de coronamaatregelen. In veel van de winkelcentra van het vastgoedfonds nam het aantal bezoekers de afgelopen weken weer toe nu steeds meer winkels toch weer opengaan.

Lokaal

Het bedrijf denkt dat bezoekers meer lokaal zullen gaan winkelen, wat Wereldhave goed uitkomt. De begin dit jaar gepresenteerde strategie om de winkelcentra om te vormen tot gemengde centra waar ook meer ruimte is voor horeca, lifestyle en gezondheid, zet Wereldhave daarom onverminderd door. Mogelijk moet zelfs meer dan een kwart van de ruimte in winkelcentra voor andere doelen dan winkels gebruikt worden als er meer winkels uit het straatbeeld zullen verdwijnen. Grote investeringen stelt Wereldhave evenwel uit tot de markten tot rust zijn gekomen.

Om zelf de gevolgen van de coronamaatregelen het hoofd te bieden sneed Wereldhave al in de kosten. Ook betaalde het vastgoedfonds geen slotdividend over vorig jaar en schrapt het nu ook de uitbetalingen voor het kwartaaldividend dit jaar. Door de onzekerheid geeft Wereldhave geen verwachting, voor dit jaar.