Ⓒ foto Anko Stoffels

Projectontwikkelaar Maarten de Gruyter (43) is een rijzende ster in het vastgoed. De Brabander, die al sinds zijn vroege jeugd aan diabetes lijdt, maakt naam met de transformatie van oude bedrijfspanden. Vandaag presenteert hij een plan voor een cluster van 600 woningen pal boven drie bestaande kantoren in Amsterdam.