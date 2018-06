Nieuwe woonwijk boven kantoren in Amsterdam

De „wijk bovenop een wijk”, zoals de ontwikkelaars het noemen, komt bij het World Fashion Centre in Amsterdam-West. Vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter en de Kroonenberg Groep van vastgoedmagnaat Lesley Bamberger bouwen de woningen deels bovenop de drie bedrijfspanden die zij daar bezitten. Daardoor verdrievoudigt het aantal vierkante meters vloeroppervlak daar naar 90.000 m2, ofwel ruim 12 voetbalvelden.

De ontwikkelaars melden vrijdag dat onlangs een intentieovereenkomst is gesloten met de gemeente. Het parkeren wordt „ondergronds opgelost”, zo laten zij weten. Ook worden er voldoende inpandige fietsenstallingen gerealiseerd. Er komen zowel sociale- en middenhuurwoningen, als vrijesectorwoningen.

„Dit gebied heeft een enorme potentie”, vindt Bamberger van Kroonenberg Groep. „Hoewel net buiten de ring, ligt het vlak bij het centrum van Amsterdam en een NS-station. Wonen en werken gaan er uitstekend samen.” Zijn zakenparter Maarten de Gruyter belooft dat voor de bewoners ook groen en gezamenlijke voorzieningen worden toegevoegd.

Rondom het gebied worden al driftig woningen ontwikkeld. Zo is eind vorig jaar het complex Little Manhattan naast station Lelylaan opgeleverd, met liefst 870 woningen op 23 verdiepingen.

Een van de drie bedrijfspanden is het Modrôme, dat in 1964 werd gebouwd naar een ontwerp van de befaamde Marius Duintjer, de architect die ook het gebouw van De Nederlandsche Bank ontwierp. De voormalige confectiefabriek is een gemeentelijk monument. Een ander pand is Berghaus Plaza, eveneens een werkplaats uit de jaren zestig. Het is onlangs volledig gerenoveerd en beschikt in totaal over ruim 20.000 m2 kantoorruimte.

