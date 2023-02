’Air France KLM en Lufthansa in de race voor Flybe’

Door redactie DFT

Amsterdam - Zowel Air France KLM als Lufthansa zou in gesprek zijn met de curator van Flybe voor een overname van de boedel van de Britse regionale carrier. Flybe ging vorige maand failliet, na een eerdere doorstart toen het in maart 2020 ook al bankroet was gegaan. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van berichten in Britse media.