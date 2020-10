Webinar: zo verdien je aan tokens op de blockchain

Denk aan crowdfunding voor de gezamenlijke financiering van projecten. Over bestaande successen, de reikwijdte en de potentie gaat op donderdag 8 oktober het 2Tokens Summit, van 19:30 tot 21:30 uur, georganiseerd door de 2-Tokens-stichting.

Eerder werkte de stichting in ronde-tafel-sessies en webinars met banken, ministeries en kennisinstituten.

Tijdens het interactieve webinar in het Engels vertelt de stichting met enkele experts op het terrein van tokenisering over de stand van zaken in Nederland. Dankzij tokens of digitale contracten zijn compleet nieuwe samenwerkingsvormen en gedeelde vormen van eigendom mogelijk geworden.

Nieuwe eigendomsvormen

Omdat tokens ook programmeerbaar zijn, bieden ze mogelijkheden voor bedrijven om flexibeler dan nu het geval is om te gaan met eigendom, stemrecht, dividend en financiering.

Het programma van de webinar bestaat uit meerdere onderdelen. Zo zal een sessie gaan over de bevindingen en aanbevelingen voor het gebruik van tokens in Europa. Gasten praten ook over de Token Roadmap, een richtlijn voor het gebruik van deze tokens in Nederland, en worden praktijkgevallen verder toegelicht.

