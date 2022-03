Docu over onverzettelijk vrouwen-sigarengezelschap Wat maakt dames van vrijgevochten club Salomé gelukkig?

Door Pieter Klein Beernink

V.l.n.r.: Mienke Schaberg, Saskia Rosmalen, Magda Pernet, Anneke Bank, Desirée Dils, Astrid van Heumen, Leentje Linders, Mary van der Sluis, Jacqueline van Vollenhoven, Annabelle Birnie, Saskia Markx, Sara Rosenthal, Monique Dekking en zittend voor hen Mylou Mazali (l.) en Renée Meijer. Ⓒ Eigen foto

,,Eerst het rookverbod. Vervolgens Covid. Het was niet makkelijk om met elkaar in contact te blijven”, verzucht headhunter Mienke Schaberg, boegbeeld van het roemruchte dames-sigarengezelchap Salomé. Onlangs rookten zij de radiostilte van zich af tijdens een weekeinde in Château Neercanne in Zuid-Limburg.