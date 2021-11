Premium Het beste van De Telegraaf

Facebook-concurrent van oprichter WeTransfer moet ’reclame en vreemden weren’

Door Jessica Numann Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Vakantiefoto’s van de buren, boze reacties op nieuwsberichten en irritante advertenties: op social media zien we van alles, maar nauwelijks foto’s of video’s van mensen die dichtbij ons staan, constateerde techondernemer Nalden. Zijn oplossing is een sociaal medium voor intimi.