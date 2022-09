Mijlpaal: Europese gasprijs duikt voor het eerst in weken onder 200 euro

Kopieer naar clipboard

Schepen met vloeibaar gemaakt gas (lng) varen af en aan naar Nederland, dat zijn gasvoorraden tot een minim van 80% heeft gevuld. Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM (ANP/DPA) - De Europese gasprijs is donderdag voor het eerst in ongeveer een maand onder de 200 euro per megawattuur gedoken. Aan het begin van de week was de prijs van gas nog dicht bij de 300 euro.