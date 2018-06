Strijd om fietsen Vogue beëindigd

Dat melden de aandeelhouders in de gemeenschappelijke onderneming ECC-Bimas NV, opgericht in 2014. De aandeelhouders zeggen na bemiddeling in goed overleg uit elkaar te zijn gegaan.

Begin 2017 ontstond een conflict bij de concurrent van Accell Group over wie de merknamen mocht gebruiken. Beide brachten verkochten de fietsen onder de naam Vogue.

Nieuw merk

Bimas Bikes, werkend vanuit Zaandam, zal volgens het bericht als enig aandeelhouder van ECC-Bimas vanaf volgend jaarexclusief verder gaan met de productie en distributie van niet-elektrische fietsen van deze merken.

Het bedrijf, met Erciyas Holding als investeerder, komt bovendien met een nieuwe lijn elektrische fietsen onder een ander merk, zo meldt het in een bericht.