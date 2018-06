Thales verlengt aanmeldperiode bod Gemalto

De verlenging is nodig omdat niet alle betrokken toezichthouders hebben ingestemd met de overname. Toestemming is gevraagd aan verschillende instanties in Australië, China, de EU, Israël, Mexico, Nieuw Zeeland, Rusland, Zuid-Afrika, Turkije en de VS.

Thales lanceerde zijn bod op de digitaal beveiliger, van 51 euro per aandeel inclusief dividend, eind maart officieel. Het bedrijf betaalt in totaal circa 4,6 miljard euro voor Gemalto.