Prins Leka met prinses Elia. Ⓒ Foto Getty Images

Albanië is al 81 jaar geen monarchie meer, maar kroonprins Leka II is wel degelijk aanwezig in de media van het land. Al was het vanwege zijn echtgenote Elia Zaharia die bekend is als zangeres en actrice. De Albanese president Ilir Meta wijdde pas nog een toespraak aan terugkeer van de koninklijke familie uit ballingschap, nu 18 jaar geleden.