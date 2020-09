Nederlander belt veel meer door corona

Het aantal belminuten voor mobiel steeg met 23% in het eerste half jaar, dat sinds medio maart in het teken staat van de pandemie. Voor vaste telefonie nam het aantal belminuten in die periode toe met 19%. „Dat is opvallend, omdat het aantal belminuten voorheen juist afnam”, constateert de ACM in zijn periodieke Telecommonitor.

Het verbruik van mobiele data steeg 6% in het eerste halfjaar, terwijl de groei in dezelfde periode van 2019 nog 18% bedroeg. De consumentenwaakhond stelt dit waarschijnlijk komt omdat veel mensen thuis waren en wifi gebruikten in plaats van onderweg mobiele data.

In totaal zijn 7,45 miljoen huishoudens aangesloten op internet, meldt de ACM in zijn overzicht. Van deze huishoudens heeft 92% een internetverbinding met 30 Mbps (Megabit per seconde) of hoger. 47% is aangesloten via de kabel, 33% via koper en 20% via glasvezel.

Het marktaandeel van T-Mobile (inclusief Tele2) op basis van het mobiele dataverbruik bedroeg in het eerste kwartaal van 2020 ongeveer de helft van alle data. Het marktaandeel van KPN lag tussen de 25 à 30% en dat van VodafoneZiggo op 15 à 20%.