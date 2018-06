NEPI Rockcastle koopt winkelcentrum in Polen

Het in 2005 geopende winkelcentrum is gekocht van Rockspring NPS European Alfa en heeft een verhuurbaar oppervlakte van meer dan 25.000 vierkante meter met jaarlijks 5,5 miljoen bezoekers. Het Aura-centrum ligt in het hart van Olstztyn in het noordoosten van Polen. De bezettingsgraad is meer dan 94 procent, met ketens als Carrefour, H&M en een bioscoop.

NEPI Rockcastle maakte vorig jaar zijn debuut op het Damrak. Het fusiebedrijf ontstond na afronding van de samensmelting van New Europe Property Investments (NEPI) en Rockcastle. NEPI Rockcastle is een van de grootste investeerders in commercieel vastgoed in Europa. De aandelen van het bedrijf worden ook verhandeld aan de beurs van Johannesburg.