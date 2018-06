Nieuwe commissaris bij HeadFirst

Kortlang (1962) heeft Nederlands recht en notarieel recht gestudeerd en is als notaris en partner verbonden aan TeekensKarstens advocaten notarissen in Leiden. Volgens HeadFirst heeft ze veel bestuurlijke ervaring, ook in toezichtfuncties, zowel in haar eigen beroepsgroep als daarbuiten.

Op de aandeelhoudersvergadering van het beursfonds in Hoofddorp werden verder onder meer de jaarrekening over 2017 en het dividend goedgekeurd.