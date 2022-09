Premium Het beste van De Telegraaf

Column: vraag uzelf altijd af wat voor belang iemand heeft

Door Jaap van Duijn

Dagelijks worden we overspoeld met opvattingen en meningen, vaak met veel bombarie en stelligheid geponeerd, waardoor de lezer of luisteraar al gauw denkt dat het gesprokene wel waar moet zijn. Maar heel vaak blijkt dat niet het geval te zijn. Veel van wat gezegd en geschreven wordt, klopt niet. Factcheckers bestonden een jaar of tien geleden nog niet, maar zijn nu hard nodig om zin en onzin van elkaar te scheiden.