CNV: uitzendkrachten lopen miljoenen mis door ’moedwillige onderbetaling’

Amsterdam - Uitzendkrachten krijgen regelmatig niet het salaris of de toeslagen waar ze recht op hebben. Dat signaleert CNV, dat de afgelopen drie jaar voor uitzendkrachten ruim €2,3 miljoen aan nabetalingen heeft ontvangen. Volgens de vakbond gaat het in veel gevallen om uitzendbureaus die moedwillig onderbetalen en is het bedrag het topje van de ijsberg.