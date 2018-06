Beurs: Italië laat financials stralen in AEX

De AEX-index sloot daarop 1,1% in de plus op 559,18 punten. De Midkap-index boekte 1,5% winst bij het slot van 800,51 punten.

Parijs en Frankfurt werden 1,2% respectievelijk 0,8% hoger gezet.

Wall Street koerste met winst op het Amerikaanse banenrapport. Dat resultaat was boven verwachting. Analisten zien dat de Federal Reserve hiermee, en na eerdere betere cijfers, aanleiding heeft gekregen om tot de renteverhoging over te gaan.

Ook volgens handelaar Daam-Martijn van Holst van ABN Amro kan dit banencijfer het sentiment stutten. En voor beleggers weegt grosso modo sowieso de verminderde politieke onrust in Italië zwaarder dan de zorgen om een handelsoorlog met de Verenigde Staten. „Die rust is enigszins teruggekeerd.”

De rentes op Italiaanse tienjarige staatsobligaties vielen 14 basispunten terug, net als die voor Portugal en Spanje. De Spaanse premier Rajoy vertrok, een opvolger werd benoemd.

De Duitse inkoopmanagersindex kwam licht boven verwachting en gaf steun. De euro zakte 0,2% bij $1,1676. Brentolie werd 1,4% goedkoper bij $76,75 per vat.

’Onvoorspelbaarheid vergroot’

„We houden dezelfde onvoorspelbaarheid in de markt”, merkt Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer na de importheffing vanuit de VS. „Trump krijgt nu een aantal zaken voor elkaar, zoals in Noord-Korea en deze heffingen. Dat zorgt ervoor dat hij krachtiger in zijn vel gaat zitten. Het vervelende voor beleggers is dat hij dan steeds onvoorspelbaarder wordt. Je kunt dat Trump-effect beter laten voor wat het is, je moet de lange termijn pakken. Daar zien we meer wolkjes.”

De private sector is volgens het nieuwste banencijfer terughoudender geworden dan de overheidssector, constateert Bender. Daar steeg het banenaantal meer.

Onderliggend ziet econoom Bender dat er minder bereidheid is om te investeren, nog los van de effecten van de handelsoorlog. „Er komen steeds meer scheuren in het fundament. Je moet veel dieper onderzoek gaan doen als belegger.”

Altice leidt

AEX-lijstaanvoerder onder financials ING werd 3,1% meer waard nadat duidelijk werd dat er een regering in Italië komt. Voor Aegon hadden beleggers 2% meer over. NN Group dikte 2,4% aan.

ABN Amro behield 2,3% winst. Een groep hoge managers een vertrouwenscrisis bij de toezichthouders DNB en AFM. Het zou vleugellam zijn geworden, zo meldden diverse media. ABN Amro-topman Van Dijkhuizen meldde de onrust te begrijpen, de bank zou alles behalve vleugellam zijn.

Arcelor Mittal stond uiteindelijk nog 1% aan de goede kant. Het staalconcern zal beperkt worden geraakt door de Amerikaanse aanpak van de staalimport uit de EU.

ASML viel eveneens in de smaak. De koers van de chipmachinefabrikant steeg 2,8%.

Wolters Kluwer (-1,6%) behoorde bij de schaarse dalers. Kepler heeft het mediaconcern van de kooplijst gehaald. Heineken verloor 0,2%. De Amerikaanse internationale handelscommissie onderzoekt de klacht van Anheuser-Busch dat de Nederlandse brouwer vier octrooien voor biertapsystsemen heeft geschonden.

Galápagos (+0,2%) waarschuwde dat productie van nieuwe medicijnen vanwege de hoge kosten en lange ontwikkeltermijn steeds moeilijker wordt.

Bij de middelgrote fondsen had Air France KLM 2,5% winst en werd het meest verhandeld. Grondpersoneel bij KLM dreigde te gaan staken als een cao-akkoord met de bonden uitblijft.

Koploper Boskalis Westminster (+4,9%) profiteerde van het sentiment in offshore.

Flow Traders daarentegen had last de sterk afgenomen nervositeit bij beleggers over Italië en raakte bij het slot 1,4% kwijt.

