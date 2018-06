Groei industrie zwakt iets af

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt viel in de afgelopen maand terug tot 60,3. Dat is het laagste peil in acht maanden tijd. In april kwam de index nog uit op 60,7. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, alles daaronder wijst op krimp.

