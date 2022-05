Premium Het beste van De Telegraaf

Oekraïense Tatjana hier aan de slag als jobcoach: ’Eerste klanten zijn mijn buren’

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Tatjana uit Oekraïne is sinds een week aan de slag als jobcoach. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Ruim 4300 Oekraïners zijn hier afgelopen maand aan het werk gegaan. Sinds 1 april is het voor bedrijven makkelijker een vluchteling in dienst nemen. Zoals Tatjana, die hiernaar toe kwam vanuit Charkov, met haar moeder, dochter en de kat. Of Anna, die met haar puberzoon vanuit Kiev vluchtte. Ze liet haar complete familie in Oekraïne achter.