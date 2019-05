Duitse economieminister boos om heffingen

Hij noemt de heffingen van Trump ,,een grote fout die een rem zal zetten op de wereldeconomie''. Altmaier was betrokken bij de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over een vrijstelling van de importheffingen, die dus tevergeefs bleken te zijn. Volgens de minister waren sommige Amerikaanse politici geïnteresseerd in een oplossing, maar hebben diegenen die ,,harde unilaterale maatregelen'' wilden gewonnen.

De bewindsman gaf aan geen handelsoorlog te willen met de VS, maar stelt wel dat de EU haar eigen belangen moet verdedigen.