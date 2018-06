‘KLM-grondpersoneel klaar voor staking’

Volgens FNV-onderhandelaar Jan van den Brink is het actiecomité al bijeen geweest. ,,Dinsdag raadplegen we onze leden.” Het gaat volgens hem voorlopig om een kortlopende cao over 2018 voor 15.000 KLM-ers. ,,Medewerkers eisen 3,5% meer loon met een minimum van 90 euro erbij per maand, meer vaste contracten, extra mensen, minder werkdruk en betere seniorenregelingen. Het lijkt erop dat KLM ons niet volledig tegemoet wil komen.”

Uitgeknepen

,,Onze achterban heeft het gevoel uitgeknepen te worden. Dat moet echt stoppen. Het is vrijdag erop of eronder. Als we er niet uitkomen gaan we de druk flink opvoeren”, aldus Van den Brink.

Het overleg gaat moeizaam, zo bevestigt Bob van der Wal van de Vereniging KLM Professionals, die de werknemersdelegatie leidt. Het besluit van de KLM-directie om het gezamelijk overleg met alle vakbonden los te laten is daar volgens hem de oorzaak van. „Binnen KLM heerst er daaom veel onderling wantrouwen. Dit helpt uiteraard niet in onze poging te komen tot een nieuw cao”, aldus Van der Wal. Andere vakbonden, zoals de NVLT en De Unie wachten de onderhandelingen van vandaag verder af. KLM wil niet reageren omdat de gesprekken lopen.

Race tegen de klok

‘Gate-agent’ Bart van der Jagt bevestigt de gestegen werkdruk in zijn baan bij KLM Cityhopper. ,,De omdraaitijd van vliegtuigen moet steeds sneller, maar dat gaat ten koste van onze service aan passagiers. Het is constant haastwerk, een race tegen de klok. We moeten binnen tien minuten honderd reizigers zien te boarden. Dat is vaak niet te doen.”

Volgens Van der Jagt is er een leegloop van ervaren KLM-medewerkers in de passage aan de gang. ,,Ook daardoor wordt het steeds hectischer. Dat komt de werksfeer en de efficiency niet ten goede. KLM moet nodig investeren in meer kwaliteit op de grond, anders gaat het mis”, meent hij.

Passagepersoneel wordt volgens hem geacht KLM-passagiers in de watten te leggen en te helpen met specifieke vragen en problemen. ,,Maar onder de huidige tijdsdruk is dat onmogelijk. Dat gaat ten koste van het imago van KLM. De tevredenheid holt achteruit, ook al door de vele overboekingen om de toestellen vol te krijgen”, stelt Van der Jagt.