Premium Het beste van De Telegraaf

Expo indrukwekkende reeks sterrenportretten tot einde van jaar Op welk kunstenaarsdorp is vipfotograaf William Rutten verliefd?

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Burgemeester Lars Voskuil (l.), Humberto Tan en chefkok Jonathan Zandbergen voor het portret van Thé Lau Ⓒ Foto’s Lucien Kroon

De Kunst10daagse in Bergen is net weer voorbij, maar bij hotel-restaurant Merlet (*) in het aanpalende duindorp Schoorl gaat het kunstfestijn nog even door. Daar kun je zelfs tot het einde van het jaar de expositie zien van vip-fotograaf William Rutten.